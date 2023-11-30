Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции

В эфире распаковка. В магазине «Марко» глаза разбегаются от количества красивой, интересной и качественной обуви. Но своих любимчиков я все-таки нашли.

Я очень люблю спортивный стиль одежды. Эта модель – абсолютно про меня. Натуральная кожа, акцентный шоколадный мех. Будет удобно для автомобиля. Здесь антискользящая подошва.

Это универсальная модель. Здесь широкий, толстый каблук. В них будет суперудобно. К тому же, они утепленные. Рант в виде волны придает изюминку модели.

Белые высокие кеды. Очень красивая шнуровка. Это итальянская болонья. Они невесомые. Многие боятся искусственного меха, но я считаю, что абсолютно зря. Он высокотехнологичен, и с ним обувь намного легче.

Насмотрелась на тедди-историю и тоже взяла такие. Язычок здесь выполняет функцию глухого клапана. Никакая влага не попадет. И кожа натуральная. Белая подошва придает свежести.

В этих ботинках есть очень интересный элемент из итальянской болоньи. Садятся идеально.

Цвет капучино, натуральный нубук, резиночка для удобства. Обувь челси актуальна уже не один сезон. Это комфортно, удобно. Особенно для тех, кто не любит обувь на замке.

Я решила быть оригинальной и взять серые валенки. В составе 70 % шерсти. За счет прорезиненного ранта они не будут промокать зимой. Носик тоже защищен. Невозможно зайти в магазин «Марко» и уйти с пустыми руками.