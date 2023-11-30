Прямой эфир

Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции

30 ноября 2023 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В эфире распаковка. В магазине «Марко» глаза разбегаются от количества красивой, интересной и качественной обуви. Но своих любимчиков я все-таки нашли.

Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции-1

Я очень люблю спортивный стиль одежды. Эта модель – абсолютно про меня. Натуральная кожа, акцентный шоколадный мех. Будет удобно для автомобиля. Здесь антискользящая подошва.

Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции-4

Это универсальная модель. Здесь широкий, толстый каблук. В них будет суперудобно. К тому же, они утепленные. Рант в виде волны придает изюминку модели.

Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции-7

Белые высокие кеды. Очень красивая шнуровка. Это итальянская болонья. Они невесомые. Многие боятся искусственного меха, но я считаю, что абсолютно зря. Он высокотехнологичен, и с ним обувь намного легче.

Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции-10

Насмотрелась на тедди-историю и тоже взяла такие. Язычок здесь выполняет функцию глухого клапана. Никакая влага не попадет. И кожа натуральная. Белая подошва придает свежести.

Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции-13

В этих ботинках есть очень интересный элемент из итальянской болоньи. Садятся идеально.

Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции-16

Цвет капучино, натуральный нубук, резиночка для удобства. Обувь челси актуальна уже не один сезон. Это комфортно, удобно. Особенно для тех, кто не любит обувь на замке.

Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции-19

Я решила быть оригинальной и взять серые валенки. В составе 70 % шерсти. За счет прорезиненного ранта они не будут промокать зимой. Носик тоже защищен.

Невозможно зайти в магазин «Марко» и уйти с пустыми руками.

Кроссовки, ботфорты и валенки. Показываем лучшие модели «Марко» из зимней коллекции-22

А эти сапоги очень оригинальные. Модные. Натуральная пористая подошва. Сверху – стрейч, натуральный велюр. И можно фиксировать по ножке сзади.

Что может сделать женщину счастливой? Конечно же, удачный шопинг.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Системы видеонаблюдения установят во всех лесах Беларуси до 1 марта 2024 года
30 ноября 2023 09:47

Системы видеонаблюдения установят во всех лесах Беларуси до 1 марта 2024 года

Юристы ФПБ проведут бесплатные консультации
30 ноября 2023 09:19

Юристы ФПБ проведут бесплатные консультации

В Молодечно впервые удалили тромб из сосудов головного мозга. Как проходила уникальная операция?
30 ноября 2023 09:00

В Молодечно впервые удалили тромб из сосудов головного мозга. Как проходила уникальная операция?