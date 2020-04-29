В Минске пока не планируют завершать отопительный сезон

Новости Беларуси. Завершать отопительный сезон в Минске пока не планируют. Это связано с погодными условиями: среднесуточная температура до сих пор не установилась на уровне +8°С, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Показатель в +8°С должен фиксироваться три дня подряд. Таким образом, отопительный сезон длится уже более семи месяцев, с 24 сентября.