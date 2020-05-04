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В Беларуси выздоровели 3259 пациентов с коронавирусом

04 мая 2020 11:16
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Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели и выписаны 3 259 пациентов. У них ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси выздоровели 3259 пациентов с коронавирусом-1

Как сообщает Минздрав, на 4 мая в Беларуси положительный тест выявлен у 17 489 человек. Это 8,2 % от общего числа проведенных тестов. Всего по стране их выполнено более 200 тысяч. С начала пандемии умерли 103 пациента, у которых был ряд хронических заболеваний и коронавирусная инфекция.   

В Беларуси выздоровели 3259 пациентов с коронавирусом-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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