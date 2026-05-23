Какие виды туризма стали самыми популярными в Беларуси по итогам 2025 года

В Беларуси обозначили трендовые и новые направления развития туристической отрасли. Данные опубликованы в Telegram-канале Министерства труда и социальной защиты.

На лидирующей позиции находится внутренний туризм. В течение 2025 года подобные путешествия совершили 2,21 млн человек. Далее следует лечебно-оздоровительный туризм. Это направление привлекает не только белорусов, но и граждан других стран – более 1,5 млн человек, из которых 260 тыс. – иностранцы. Не отстает и агроэкотуризм. В 2025 году 472,5 тыс. туристов (95% - белорусы) посетили порядка 1,4 тыс. субъектов агроэкотуризма.

Прослеживается рост промышленного туризма – белорусские предприятия посетили 267 тыс. человек, при этом иностранцы больше, чем белорусы. Расширяется событийный туризм в Беларуси – фестивали, брендовые праздники, выставки и ярмарки, спортивные соревнования и театрализованные шоу. С целью получения медицинских услуг в 2025 году Беларусь посетили свыше 176 тыс. иностранных граждан.

Отмечается, что происходит развитие белорусских онлайн-сервисов для планирования путешествий, где акцентируется внимание на индивидуальных впечатлениях и доступности услуг.

Беларусь – в тройке лидеров среди стран СНГ по индексу устойчивого развития туризма в странах СНГ. На первом месте – России, на втором – Азербайджан.