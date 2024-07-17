Прямой эфир

Непогоду прогнозируют 17 июля по Беларуси – оперативные службы работают в круглосуточном режиме

17 июля 2024 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси сегодня, 17 июля, вновь прогнозируется непогода. Последствия минувшего урагана продолжают устранять. Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогоду прогнозируют 17 июля по Беларуси – оперативные службы работают в круглосуточном режиме-1

Ситуация находится на личном контроле Президента. Накануне Александр Лукашенко поставил задачу министру МЧС в течение суток провести расчистку основных территорий населенных пунктов, пострадавших от непогоды, чтобы обеспечить энергетикам доступ к сетям для устранения нарушений. Больше всего пострадала Гомельская область. Там за минувшую ночь электроснабжение восстановлено еще в 114 населенных пунктах. Еще в 169 сегодня планируют установить дизельные генераторы, чтобы обеспечить временное электроснабжение. Ремонтные и строительные бригады помогают жителям пострадавших сел и агрогородков восстанавливают кровли и крыши домов. В лесах разбирают буреломы. К процессу подключились белорусские военные.

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил со 100-летием Шкловского района его жителей
17 июля 2024 07:44

Александр Лукашенко поздравил со 100-летием Шкловского района его жителей

В 114 населённых пунктах Гомельской области восстановлено электроснабжение
17 июля 2024 07:26

В 114 населённых пунктах Гомельской области восстановлено электроснабжение

«Колка дров по-президентски» прошла в Оршанском районе
17 июля 2024 06:47

«Колка дров по-президентски» прошла в Оршанском районе