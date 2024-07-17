Непогоду прогнозируют 17 июля по Беларуси – оперативные службы работают в круглосуточном режиме

Ситуация находится на личном контроле Президента. Накануне Александр Лукашенко поставил задачу министру МЧС в течение суток провести расчистку основных территорий населенных пунктов, пострадавших от непогоды, чтобы обеспечить энергетикам доступ к сетям для устранения нарушений. Больше всего пострадала Гомельская область. Там за минувшую ночь электроснабжение восстановлено еще в 114 населенных пунктах. Еще в 169 сегодня планируют установить дизельные генераторы, чтобы обеспечить временное электроснабжение. Ремонтные и строительные бригады помогают жителям пострадавших сел и агрогородков восстанавливают кровли и крыши домов. В лесах разбирают буреломы. К процессу подключились белорусские военные.