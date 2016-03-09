Новости Беларуси. В Беларуси вырастут дотации на оздоровление детей. На ближайших летних каникулах суммы дотаций вырастут до 340 миллиардов рублей. На удешевление каждой путевки в оздоровительные и спортивные лагеря направят миллион 600 тысяч рублей из средств государственного социального страхования. Это на 200 тысяч больше, чем в 2015 году.

Дотации предусмотрены и на другие виды организованного отдыха. Планируется, что за лето лагеря всех типов примут около 350 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.