С 18 марта белорусский авиаперевозчик начнет летать на Канарские острова

Новости Беларуси. Расширяем мы горизонты не только гастрономические, но и туристические. Накануне стало известно, что белорусский авиаперевозчик начнет летать и на Канарские острова. Первый чартерный рейс на Тенерифе из Минска запланирован на 18 марта.

Как отметили представители авиакомпании, с учетом весенних каникул спрос на него достаточно большой. Скорее всего, самолеты на Тенерифе будут летать до Нового года с перерывом на последующие зимние месяцы. Поэтому у направления есть шансы попасть в список самых популярных точек отдыха белорусов.

Пока же чаще всего наши соотечественники отдают преимущество путешествиям в Россию, Болгарию, Египет, Испанию, Чехию и Черногорию. Эти страны выбрали почти 84% белорусских туристов, выехавших в 2015 году за границу. Таковы данные Национального статистического комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.