В Беларуси выбросы загрязняющих веществ достигли минимума

Модернизация промышленных предприятий, внедрение экологически чистых технологий и переход на более эффективные виды топлива. Как результат – выбросы в атмосферу в Беларуси сегодня минимальны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна активно работает над выполнением целей устойчивого развития, включая улучшение качества воздуха и снижение воздействия на климат. По данным Минприроды, в 2024-м суммарные выбросы загрязняющих веществ составили 865 тысяч тонн. Это самый низкий показатель за последние годы. За десятилетие удалось сократить объем выбросов более чем на 31 тысячу тонн. Основной источник загрязнения – транспорт. Решение специалисты видят в дальнейшем развитии электротранспорта.

Дмитрий Мелех, заместитель начальника управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

В 2024 году по сравнению с 2020 годом выбросы сократились на 7,4 тысячи тонн. Данное сокращение стало результатом системной работы по обеспечению качества окружающей среды и обеспечения экологической обстановки в нашей стране.

Исторический минимум выбросов – важный шаг к выполнению международных экологических обязательств. А здоровая окружающая среда – это фундамент, который предопределяет качество жизни человека.