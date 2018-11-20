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В Беларуси выбирают туристический бренд: где можно проголосовать

20 ноября 2018 06:45
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Новости Беларуси. В Беларуси выбирают туристический бренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Логотипы с национальной символикой разрабатывали дизайнеры, маркетологи и рекламные агентства.

Экспертное жюри уже выбрало 10 концепций. Проголосовать за понравившийся логотип можно на сайте Национального агентства по туризму.

В Беларуси выбирают туристический бренд: где можно проголосовать-1

В Беларуси выбирают туристический бренд: где можно проголосовать-3

Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Беларусь уверенно выходит на мировой туристический рынок. Рынок – это продвижение товара, а товар должен иметь свое лицо, свою особенность. Потому что международный туристский рынок сейчас очень перенасыщен конкуренцией. Сейчас каждая страна борется за туриста.

С выбором туристического бренда планируют определиться ко II Европейским играм. Логотип будет размещен на сувенирах, билбордах, зданиях вокзалов и аэропорта.

В Беларуси выбирают туристический бренд: где можно проголосовать-6

В Беларуси выбирают туристический бренд: где можно проголосовать-8

В Беларуси выбирают туристический бренд: где можно проголосовать-10

# Туризм # общество # Андрей Молчан # Фотофакт

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