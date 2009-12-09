В Беларуси вводится обязательная дактилоскопическая регистрация военнообязанных

Депутаты приняли соответствующие поправки в законодательство.

Изменения вводятся в целях дальнейшего совершенствования деятельности правоохранителей по предупреждению, выявлению и расследованию преступлений. По мнению министра внутренних дел, осознание человеком того, что его отпечатки находятся в единой базе данных, будет являться «весомым сдерживающим фактором от совершения преступлений».

Отпечаток пальца в мировой практике – это один из наиболее эффективных и относительно недорогих способов установить личность. Конечно, если до этого он был внесен в общую базу. Согласно поправкам, которые депутаты сегодня в несли в законодательство, военнообязанные в Беларуси должны будут пройти обязательную дактилоскопию. То есть около 2,5 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

В МВД надеются, что такие меры повысят общественную безопасность. Хотя отпечатки пальцев могут помочь в самых разных ситуациях. Были случаи, когда даже близкие родственники не могли с уверенностью сказать нашли ли их пропавших пожилых людей – настолько менялась внешность и психическое здоровье после месяцев скитаний.

Похожие законы об обязательной дактилоскопии отдельных категорий граждан действуют в России, Азербайджане, Таджикистане и Молдове. В настоящее время в Беларуси снятие отпечатков пальцев для военнообязанных носит добровольный характер. Пока его прошли около полутора миллиона человек. Свои положительные результаты у нас эти меры уже принесли. Установлено более трех тысяч совпадений пальцев рук с мест ранее совершенных преступлений. В МВД считают, что «пальчики» в базе данных это еще и хорошее средство предупреждения правонарушений.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

- Срок хранения этой информации может быть различным. По законодательству – не более 80 лет. По желанию дактилоскопируемого лица этот срок может быть продлен.

Систем в мире, которые используют дактилоскопию все больше. Например, для голосования в Мексике было изготовлено 75 миллионов дактокарт. А в базе данных ФБР США находится 113 миллионов. Данные об отпечатках пальцев содержат водительские удостоверения в Великобритании, Новой Зеландии и восьми американских штатах. Вслед за ЕС, США и Японией, к всеобщей дактилоскопии идет весь мир, вводя биометрические паспорта. Стереотип, связывающий снятие отпечатка пальца исключительно с криминалистикой в цивилизованных странах практически преодолен.