Полоцк получил в подарок новый спортивный комплекс единоборств «Олимпиец»

Отныне здесь одновременно смогут заниматься около ста юных спортсменов, посещать центр смогут и любители активного отдыха: для них будут работать спортивные и оздоровительные секции.

В спорте главное — сноровка, закалка тренировка. Теперь полочане смогут реально умножить спортивные стремления на возможности и получить почему бы и не олимпийский результат.

Это сегодня здесь еще в воздухе витает запах свежей краски, а на фасаде сияют буквы с амбициозным названием «Олимпиец». Но еще два года назад на этом фундаменте стоял безнадежный долгострой, «цементно» прописавшийся с начала 90-х. Строительный двигатель завели в 2007 году, когда Президент Беларуси утвердил программу комплексного развития Полоцка.

Он уже четверть века исповедует философию дзюдо. А на Олимпиаде в Афинах Игорь Макаров на деле доказал, что золото куется и на периферии. Сегодня же чемпион решил одним из первых оседлать новый тренажер. Таким образом, олимпиец обновил полоцкий «Олимпиец».

Макаров не прочь выйти и на полоцкий татами и даже устроить чемпионский мастер-класс. Если пригласят.

Кстати, новый комплекс — единственный в городе на Полоте. Он оснащен по последней спортивной моде. Бассейн, сауна, два зала для борьбы, тренажерка. В общем, отвечает мировым стандартам. Этому подтверждение и сегодняшний международный турнир по дзюдо среди юношей. Однако, бороться за звание «самого спортивного» Полоцк продолжит и впредь. Весной на берегах Двины появится новая база для академической гребли, а к 2012 – Дворец игровых видов спорта.