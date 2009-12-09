Снегопад в Беларуси: только в Минске выпала треть месячной нормы осадков

Пока коммунальщики справляются с первым снегом, но уже к ночи обстановка может осложниться новым снегопадом.

Святая святых дорожной службы – диспетчерская. Здесь каждая единица техники под полным контролем. И командует всей армией дорожников ни много ни мало – настоящий генерал.

Военный запаса уже второй год сражается с погодными аномалиями. В связке с синоптиками и МЧС Сергей Михайлович организовал генеральную уборку столицы и сегодня.

Сергей Лучина, заместитель генерального директора производственного объединения «Горремавтодор»:

- За час до начала снегопада мы были предупреждены, поэтому нас врасплох не застали. Для того, чтобы техника вышла из парка, требуется 15-20 минут.

Таким образом, столичные службы оказались и предупреждены и вооружены. Лопатами и техникой. На улицы города вышло около 500 спецавтомобилей. Поработать пришлось за троих: под таким снегопадом один и тот же участок утюжили ковшами по нескольку раз.

Первый сильный снегопад в году не стал сюрпризом для минчан, но превратился в катастрофу для москвичей. Как ни банально звучит – проморгали синоптики. И пока сугробы росли с угрожающей скоростью, коммунальщики только начинали выводить технику в город. Но было поздно. Пробки на улицах уже растянулись на тысячу километров. А это – расстояние от Белокаменной до Хельсинки.

Зато в Минске сегодня пробки появились только в традиционный час пик. Да и белорусские синоптики оказались более дальновидными, чем восточные коллеги. Практика показала их прогнозам можно доверять.

Дмитрий Рябов:

- В выходные дни температура воздуха в течении суток будет составлять от –3 до –9, а при прояснениях от –10 до –14 градусов. То есть, в Беларусь пришла настоящая зима.

Еще неделю назад в ботаническом саду цвели маргаритки и крокусы. А сегодня впору кататься на санках. Судя по прогнозам, в этом году зима с календарем спорить не собирается. Так что у минчан есть все шансы встретить новый год со снегом.