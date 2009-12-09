Самые маленькие жители поселка Мухавец больше года ждут открытия детского сада

Статус агрогородка поселку присвоили, однако родители вынуждены увольняться с работы, чтобы присматривать за детьми.

Корпус детсада в поселке Мухавец закрыли еще в прошлом году по настоянию санитарно-эпидемиологической службы. Условия в 50-летнем строении не соответствовали нормам. Обещали открыть еще в апреле. Однако, торжественные фанфары не прозвучали и по сей день. Малыши ждут этого с нетерпением, а родители устали бороться с проблемами.

За капитальным ремонтом сада родители следят как за собственным чадом. Ведь каждый месяц просрочки его открытия сродни катастрофе. Многим пришлось попросту уволиться с работы.

Местные власти попытались помочь родителям. Разгрузили соседний корпус садика: начальные классы перевели в школу. Создали временные ясельные группы — с десяти до часу. Предложили места в дошкольных учреждениях Бреста — до областного центра ведь всего 8 километров. Но с такими бонусами родители не согласны.

В Брестском райисполкоме о проблеме знают и решают её по мере поступления денег. Именно их отсутствие и стало причиной затяжного ремонта. Но, как утверждают чиновники, он уже на финальной стадии.

Тамара Прияцелюк, заместитель председателя Брестского райисполкома:

Реконструкция будет продолжаться до 31 декабря, у нас есть разрешение на проведение строительных работ. И мы надеемся, что уложимся в этот срок. Сегодня в здании подключено отопление и идут внутренние работы. Идет нормальный процесс, несмотря на то, что у нас были перебои с финансированием.

Трехлетняя Ульяна на прогулке то и дело подбегает к забору своего садика. Девочка надеется, что в этом году Дед Мороз исполнит её желание.