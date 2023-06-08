В Беларуси ввели запреты и ограничения на посещение лесов

Новости Беларуси. Удары молнии стали причиной лесных пожаров в Беларуси. Долгожданный дождь с сопутствующей ему грозой принес далеко не прохладу и влагу для пересушенной почвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области, где и отмечались опасные природные явления, произошли возгорания в лесхозах Ивацевичского и Барановичского районах. Потушить пламя удалось достаточно оперативно. Всего за минувшие сутки по стране сотрудники гослесохраны ликвидировали 23 лесных пожара. Во многих регионах Беларуси до сих пор сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Запреты и ограничения на посещение лесов вновь введены по всей стране.