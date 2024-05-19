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В Беларуси вспоминают подвиг лётчиков Ничипорчика и Куконенко, погибших во время учебного полёта

19 мая 2024 08:23
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Новости Беларуси. Сегодня, 19 мая, ровно три года, как под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи Андрея Ничипорчика и летчика Никиты Куконенко погиб, отведя воздушное судно от жилых построек. Им присвоено звание Героев Беларуси.

В Беларуси вспоминают подвиг лётчиков Ничипорчика и Куконенко, погибших во время учебного полёта-1

Имена военных навсегда вошли в историю авиации. Память погибших, которые ценой собственной жизни спасли сотни мирных жителей, накануне почтили в Минске. Урок мужества в Академии авиации объединил более сотни курсантов и школьников. Они смогли пообщаться с коллегами летчиков из 116-й гвардейской Радомской Краснознаменной штурмовой авиационной базы. Говорили не только о подвиге настоящих офицеров, но и об их жизни, службе, преданности своему делу и любви к небу.

В Беларуси вспоминают подвиг лётчиков Ничипорчика и Куконенко, погибших во время учебного полёта-4

Ян Азарчик, курсант Белорусской государственной академии авиации:
Я не понаслышке знаю об этом случае 19 мая 2021 года, потому что я сам из Барановичей. Я тогда учился, шел по городу и слышал от знакомых, которых встретил по пути, что упал самолет недалеко от Военного городка. Сейчас на этом месте возведен мемориальный комплекс, поставлен памятник.

В Беларуси вспоминают подвиг лётчиков Ничипорчика и Куконенко, погибших во время учебного полёта-7

Бронислав Жаркий, военнослужащий 116-й гвардейской Радомской Краснознаменной штурмовой авиационной базы:
Еще в 2021 году, когда Президент вручал семьям наших Героев государственную награду, он сказал, что мы сделаем все возможное, чтобы их подвиг помнить и чтить. Эти мероприятия способствуют тому, чтобы их подвиг никто никогда не забывал, чтобы никто никогда не усомнился в том, что их решение действительно было правильное.

В Беларуси вспоминают подвиг лётчиков Ничипорчика и Куконенко, погибших во время учебного полёта-10

Напомним, трагедия произошла в Барановичах. При выполнении учебного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. За мгновения до своей гибели летчики посадили горящий самолет на маленьком пространстве между жилыми домами – в результате никто из гражданских не пострадал.

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# Авиакатастрофа # общество # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко

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