В Беларуси вспоминают подвиг лётчиков Ничипорчика и Куконенко, погибших во время учебного полёта
Новости Беларуси. Сегодня, 19 мая, ровно три года, как под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи Андрея Ничипорчика и летчика Никиты Куконенко погиб, отведя воздушное судно от жилых построек. Им присвоено звание Героев Беларуси.
Имена военных навсегда вошли в историю авиации. Память погибших, которые ценой собственной жизни спасли сотни мирных жителей, накануне почтили в Минске. Урок мужества в Академии авиации объединил более сотни курсантов и школьников. Они смогли пообщаться с коллегами летчиков из 116-й гвардейской Радомской Краснознаменной штурмовой авиационной базы. Говорили не только о подвиге настоящих офицеров, но и об их жизни, службе, преданности своему делу и любви к небу.
Ян Азарчик, курсант Белорусской государственной академии авиации:
Я не понаслышке знаю об этом случае 19 мая 2021 года, потому что я сам из Барановичей. Я тогда учился, шел по городу и слышал от знакомых, которых встретил по пути, что упал самолет недалеко от Военного городка. Сейчас на этом месте возведен мемориальный комплекс, поставлен памятник.
Бронислав Жаркий, военнослужащий 116-й гвардейской Радомской Краснознаменной штурмовой авиационной базы:
Еще в 2021 году, когда Президент вручал семьям наших Героев государственную награду, он сказал, что мы сделаем все возможное, чтобы их подвиг помнить и чтить. Эти мероприятия способствуют тому, чтобы их подвиг никто никогда не забывал, чтобы никто никогда не усомнился в том, что их решение действительно было правильное.