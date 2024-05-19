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В Могилёве открыли обновлённое здание ГАИ УВД облисполкома

19 мая 2024 08:03
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Новости Беларуси. В день образования могилевской милиции в городе открыли обновленное здание ГАИ УВД облисполкома. Это уникальный комплекс, который объединил под одной крышей все подразделения управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве открыли обновлённое здание ГАИ УВД облисполкома-1

Новый вид получили помещения оперативно-дежурной части, межрайонного отдела, батальона ДПС ГАИ и актового зала. Обновился и музей. Его оборудовали голограммой, проектором и экраном. В здании полностью заменили сантехнику и оборудовали место для отдыха сотрудников.

В день новоселья представители Министерства внутренних дел торжественно вручили сотрудникам ГАИ области ключи от новых служебных автомобилей и наградили лучших госавтоинспекторов.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Наш Президент, наше правительство делают все для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно и в безопасности. Уверен, что сегодняшнее открытие этого здание – это действительно шаг вперед.

В Могилёве открыли обновлённое здание ГАИ УВД облисполкома-4

Также люди в погонах возложили цветы к мемориальному комплексу «Батальон милиции под командованием Владимирова». Он установлен на месте захоронения бойцов, которые в 1941 году отдали жизнь, защищая Могилев.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков

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