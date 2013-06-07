Перед вступительными экзаменами в 5 класс гимназии Минска некоторые дети уже заранее знали номера заданий?

Новости Беларуси. Результаты вступительных испытаний поступающих в гимназии пересматриваться не будут. Об этом заявили в Минобразования. 7 июня в ведомстве оперативно изменили процедуру оглашения темы испытания. Учителя и школьники узнали ее в прямом телеэфире.

Перед предыдущим экзаменом появились слухи о том, что школьникам предстоит решать 154-ое задание по математике. Говорят, что родители получили СМС с правильными вариантами. Правда, как удалось узнать, это якобы было лишь в нескольких гимназиях.

Взволнованные родители под дверями школы – не редкость в эти дни. Для того, чтобы поступить в пятый класс гимназии, ребятам, закончившим начальную школу, нужно было сдать математику, белорусский и русский языки. Но, как выяснилось, волновались не все.

Говорят, именно в этой столичной гимназии родители четвероклассников заранее знали, какой диктант по русскому языку и какую контрольную по математике их дети будут писать на вступительных экзаменах. Этой информацией родители будущих гимназистов активно делились друг с другом с помощью СМС.

В Министерстве образования уверены, что утечки информации быть не могло.

Юлия Ванина, пресс-секретарь Министерства образования Республики Беларусь:

Реально нет, потому что конверты запечатываются так же, как конверты для тестирования. Там очень серьезное идет оформление этих конвертов. Мы считаем, что, скорее всего, это просто слухи, но на всякий случай процедуру поменяли.

7 июня в Министерстве образования оперативно изменили процедуру оглашения темы третьего испытания. Если номера вариантов по русскому языку и математике в классе перед началом экзамена оглашала учитель, то 7 июня будущие гимназисты с волнением следили за лототроном.

Ребенок:

Мы сидели в классе, там телевизор так грохотал, что грех было не услышать.

Такая же процедура оглашения заданий запланирована и на 10 июня – резервный день для сдачи вступительных экзаменов в пятые классы гимназий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Интернете тем временем развернулась бурная дискуссия о том, знали или не знали родители номера заданий.

Родители:

Никакие СМСки не приходили.

Первый раз слышу, мы ничего не знали, и от родителей в классе не слышала об этом.

Валентина Запекина, заместитель директора по учебной работе гимназии № 50 Минска:

Мы об этом вообще не слышали. Просто после того, когда был написан диктант, кто-то что-то говорил, но мы об этом не слышали.

Большинство родителей уверяют, что экзамены были совсем несложными. Так что тем, кто действительно готовился, сдать их было легко. С этим согласны и сами будущие гимназисты, которые несколько месяцев готовились к экзаменам по сборникам заданий, доступным всем желающим.

Дети:

Не очень легкий, но и не очень тяжелый диктант.

Было несложно.

Но слухи остаться без внимания не могут. Все материалы переданы правоохранительным органам. Проводится проверка. В Министерстве образования уверяют, что родители могут не волноваться за результаты сданных экзаменов. Их пересматривать не будут.