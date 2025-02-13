В Беларуси возросло чисто торговых объектов – МАРТ

По данным МАРТ, больше становится и магазинов шаговой доступности – баланс между крупными и небольшими объектами сохраняется. Растет и количество онлайн-магазинов – на 3,5 %, теперь это почти 31 тысяча площадок. В целом их доля в торговле уже приближается к 10 %, тренд на дальнейший рост сохраняется. Кроме того, активно развиваются маркетплейсы, конкуренцию с которыми приходится выдерживать, работая над ассортиментом, внимательно следя за предпочтениями потребителей, сокращая издержки, чтобы быть привлекательными по цене и при этом не терять в качестве.