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В Беларуси возросло чисто торговых объектов – МАРТ

13 февраля 2025 06:32
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Плюс почти 2,5 %: за год число торговых объектов в Беларуси выросло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси возросло чисто торговых объектов – МАРТ-2

По данным МАРТ, больше становится и магазинов шаговой доступности – баланс между крупными и небольшими объектами сохраняется. Растет и количество онлайн-магазинов – на 3,5 %, теперь это почти 31 тысяча площадок. В целом их доля в торговле уже приближается к 10 %, тренд на дальнейший рост сохраняется. Кроме того, активно развиваются маркетплейсы, конкуренцию с которыми приходится выдерживать, работая над ассортиментом, внимательно следя за предпочтениями потребителей, сокращая издержки, чтобы быть привлекательными по цене и при этом не терять в качестве.

# Торговля

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