Рак от ЭКО – миф или реальность? Выяснили у гинеколога

Любовь из пробирки – как бы неоднозначно это ни звучало. В Беларуси около 15% супружеских пар не могут завести детей, то есть практически каждая седьмая пара. Но сегодня бесплодие – это не приговор. С 2020 года у таких семей появилась возможность бесплатно сделать первую процедуру экстракорпорального оплодотворения и стать родителями. Сегодня в Беларуси около 100 тысяч детей появились на свет путем ЭКО. И ежегодно с помощью этой технологии на свет появляется около 2000 детей. Кто может рассчитывать на процедуру ЭКО? Сколько на самом деле стоит материнство? И как женщине не навредить собственной жизни, борясь за право дать эту жизнь другому человеку? Об успехах применения ЭКО в Беларуси поговорили в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: Один из мифов, ну не мифов, а стереотипов, по крайней мере, что процедура ЭКО сопряжена с какими-то последствиями онкологического характера для женщины. К примеру, приводятся, увы, печальные судьбы некоторых актрис даже и так далее. Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк...

Светлана Волоханович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, репродуктолог Центра вспомогательной репродукции:

Это не последствия ЭКО. Конечно, мы должны иметь в виду, что ЭКО – это серьезная медицинская процедура со своими показаниями, противопоказаниями, осложнениями. То есть мне очень нравится, куда двигается технология ЭКО. Я работаю в этих протоколах более 20 лет и хочу сказать, что ЭКО становится все более дружественным для наших пациентов. То есть мы используем все чаще модифицированные, короткие схемы стимуляции яичников.

Мы практически изжили в клиниках ЭКО-синдром гиперстимуляции яичников, который является одним из тяжелейших осложнений наших протоколов. То есть мы ограничили количество переносимых эмбрионов. Законодательно можно подсаживать два эмбриона до 35 лет или три старше 35 лет.

Конечно, осложнения ЭКО бывают. Осложнение – это многоплодная беременность, это внематочная беременность в небольшом проценте случаев. Иногда это какие-то апоплексии или кровотечения при заборе фолликулов из яичников, но это ни в коем случае не онкология. Состояние здоровья детей, женщин тщательно изучается, и нет данных о том, что проведенные протоколы повышают риск рака.