Вас снимает скрытая камера: что говорит закон о видео-и аудиофиксации в такси

Изменить свою жизнь и в целом сферу деятельности, как говорится, никогда не поздно. Тем более все это можно сделать совершенно кардинально. И есть прекрасные случаи и примеры, когда некоторые люди оставляют свою престижную работу и отдают предпочтение, скажем, более неформальным сферам деятельности. Уходят, например, в доставку или в такси. И что самое главное, чувствуют себя совершенно замечательно. Почему так происходит и стоила ли игра свеч? Будем разбираться сегодня с гостями-экспертами в студии ток-шоу «Точки над «i», а заодно выясним все нюансы в работе доставки и такси.

Олег Кученков, юрист:

Тут самый большой нюанс на самом деле заключается в том, что каждый автомобиль такси должен быть снабжен аудио- и видеофиксацией. Должен быть в автомобиле указывающий стикер, что в автомобиле ведется видео- и аудиофиксация. И тут наступает такой момент, ведь камера должна снимать как салон, так и что происходит впереди автомобиля на дороге. И связан момент с тем, что камера снимает в салоне пассажира, и это уже является персональными данными, само видео. И вот тут такой наступает момент, что возлагают на службу такси такую, скажем, процедуру хранения этих персональных данных. А вот как они хранятся, кто за ними следит, куда они передаются, тут уже открытый вопрос. Потому как мы не знаем. По закону в компании должен быть человек, который закреплен за сохранностью персональных данных, и он за них отвечает.

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