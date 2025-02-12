Доставка продуктов: какими нюансами работы поделился бывший курьер?

Изменить свою жизнь и в целом сферу деятельности, как говорится, никогда не поздно. Тем более все это можно сделать совершенно кардинально. И есть прекрасные случаи и примеры, когда некоторые люди оставляют свою престижную работу и отдают предпочтение, скажем, более неформальным сферам деятельности. Уходят, например, в доставку или в такси. И что самое главное, чувствуют себя совершенно замечательно. Почему так происходит и стоила ли игра свеч? Будем разбираться сегодня с гостями-экспертами в нашей студии ток-шоу «Точки над «i», а заодно выясним все нюансы в работе доставки и такси.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что самое сложное и самое интересное в вашей работе?

Максим Сяхович, работал в доставке:

Самое сложное, наверное, что когда любишь пощупать, потрогать продукты руками, и тяжело потребителю объяснить, что на самом деле доставкой тоже нужно грамотно пользоваться. Потому что много случаев бывало, когда привозишь там продукты, то ли зелень...

Наталья Надольская:

А люди при вас начинают распаковывать?

Максим Сяхович:

Конечно, это одна из обязанностей, то есть проверить товар на наличие по чеку.

Наталья Надольская:

А приходилось конфликтовать с заказчиками? Может быть, отказывались платить? Может быть, пытались вернуть продукты назад?

Максим Сяхович:

Конечно, но у нас это заложено в нашей работе, то есть мы можем принять определенные категории товара обратно и пересчитать сумму чека. Это не проблема.