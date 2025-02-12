Доставка продуктов: какими нюансами работы поделился бывший курьер?
Изменить свою жизнь и в целом сферу деятельности, как говорится, никогда не поздно. Тем более все это можно сделать совершенно кардинально. И есть прекрасные случаи и примеры, когда некоторые люди оставляют свою престижную работу и отдают предпочтение, скажем, более неформальным сферам деятельности. Уходят, например, в доставку или в такси. И что самое главное, чувствуют себя совершенно замечательно. Почему так происходит и стоила ли игра свеч? Будем разбираться сегодня с гостями-экспертами в нашей студии ток-шоу «Точки над «i», а заодно выясним все нюансы в работе доставки и такси.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что самое сложное и самое интересное в вашей работе?
Максим Сяхович, работал в доставке:
Самое сложное, наверное, что когда любишь пощупать, потрогать продукты руками, и тяжело потребителю объяснить, что на самом деле доставкой тоже нужно грамотно пользоваться. Потому что много случаев бывало, когда привозишь там продукты, то ли зелень...
Наталья Надольская:
А люди при вас начинают распаковывать?
Максим Сяхович:
Конечно, это одна из обязанностей, то есть проверить товар на наличие по чеку.
Наталья Надольская:
А приходилось конфликтовать с заказчиками? Может быть, отказывались платить? Может быть, пытались вернуть продукты назад?
Максим Сяхович:
Конечно, но у нас это заложено в нашей работе, то есть мы можем принять определенные категории товара обратно и пересчитать сумму чека. Это не проблема.
Наталья Надольская:
Вы проходите какую-то психологическую подготовку? Люди бывают разные, двери открывают в разном состоянии люди. И добрые, и без настроения.
Максим Сяхович:
Больше дело привычки. Есть люди, которые, именно курьеры, опустив голову вниз, протягивают сумки и уходят. А если относиться к этому с позитивом, с улыбкой к клиентам…
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы можете описать, составить психологический портрет человека, который захотел стать доставщиком. Какие у него характеристики? Внешние, психологические?
Максим Сяхович:
Захотеть стать доставщиком, это, конечно, абстрактно сказать. Наверное, что меня привлекало в этой работе, это очень гибкий график. То есть ты знаешь, сколько, если касаемо дела оплаты, ты знаешь, сколько у тебя стоит заказ, ты сам контролируешь, ты можешь один день работать целый день, второй день там выйти, сделать один-два рейса и уйти домой. То есть с этим проблем не было. Вот это меня привлекало. Ну и оплата была неплохая.
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