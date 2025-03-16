Выбраться из семейного ада. Как не стать жертвой мужа-тирана

Проблема домашнего насилия болезненная во всех смыслах и актуальная. По данным МВД, общее количество таких преступлений за 2024 год уменьшилось почти на 12 %, но не свелось на нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы снизить риски и предотвратить тяжкие случаи, в Беларуси прошла акция «Дом без насилия». Как отмечают специалисты, в большинстве случаев агрессорами выступают мужчины, но бывают и обратные ситуации. Их, конечно, меньше. Основная причина домашнего насилия – злоупотребление алкоголем.

Если ударил, будет бить еще.

Сегодня она может рассказывать свою историю открыто. Семейная жизнь Татьяны обернулась кошмаром. После рождения ребенка ее муж превратился в деспота.

Татьяна, жительница Гомеля:

Моральное насилие, наверное, 2 года, а физическое больше полугода не продлилось. Какой-то период времени он меня избивал втихаря, за закрытыми дверями, когда меня видели только соседи с синяками и все остальное. Я пыталась это все как-то загладить и думала, что нужно сохранять семью, потому что у меня ребенок, у меня есть семья. После того как его отец начал меня избивать при моем же ребенке – Сережа, сын мой, видел, как меня избивал мой муж – он стоял на коленях, вытирал мне кровь с лица. Это были жуткие кадры. Поняла, что я-то с собой могу играться сколько хочу, и не хочу, чтобы мой сын вырос вот таким тираном.

Алкогольные и наркотические срывы супруга не поддавались контролю. На вопросы знакомых о синяках она отвечала уклончиво, мол, сама ушиблась. Последней каплей стали разборки с рукоприкладством на глазах у сына. После этого Татьяна написала заявление в милицию. Татьяна:

Когда мой бывший муж сбежал, он был в розыске. Мы жили на 9-м этаже, и слышно ночью, когда приезжает лифт в квартире. И у меня ребенок подскакивал и начинал просто, у него была истерика, он боялся оставаться, говорил: мама, он нас убьет. Он придет, он нас убьет, что нам делать? Я в какой-то момент не выдержала и вызвала сотрудников милиции. Я им объяснила ситуацию, что не знаю, что делать, у меня ребенок настолько боится. Сотрудники милиции пришли, сели на кровать к Сереже и сказали: слушай, мы каждую ночь перед твоим подъездом сделаем все, чтобы с тобой, с твоей мамой ничего не случилось.

Борьба за свои права была долгой. Сбор документов, доказательств и суды. И даже в это время бывший супруг продолжал в своем стиле. Воровал вещи из квартиры и устраивал там погромы. Но эти факты обернулись против него. Абьюзер был выписан из квартиры. Татьяна:

Когда его разыскали, задержали, была амнистия. Но при этом у меня был хороший адвокат, сотрудники милиции, сотрудники Следственного комитета собрали все документы о побоях, и я подала в суд о взыскании материального вреда. И на сегодняшний день я единственная женщина в Беларуси, которой суд присудила 10 тысяч долларов за побои.