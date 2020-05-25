Как проверить надёжность интернет-магазина? Важные советы от МАРТ

Новости Беларуси. Белорусы походам в магазин все чаще стали предпочитать покупки онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсюда и повышенное внимание к работе торговых площадок в сети.
Наряду с удобством приобретения, отмечается и увеличение количества жалоб к работе виртуальных продавцов.
На данный момент в стране официально зарегистрировано более 23 тысяч онлайн-магазинов. На деле же торговых площадок в интернете намного больше, и не все из них работают легально и честно. Поэтому прежде чем оформлять заказ, потребителю нужно внимательно изучить сайт. И в первую очередь проверить, есть ли он в Торговом реестре. Сделать это можно на сайте МАРТ. Далее внимательно изучить страницу магазина.
Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Нужно ознакомиться с информацией о продавце, которая обязательно должна быть на сайте интернет-магазина. Это первый момент. Посмотреть, есть ли контактный телефон, указан ли адрес. Если все это есть – идем дальше.
Смотрим, как реализуется товар, есть ли вся информация о товаре: наименование, его потребительские свойства, цена, производитель, условия доставки прописаны. И если при контакте потребителя (по телефону, например) с продавцом он отвечает на его вопросы, ведет себя адекватно, то в этом случае потребителю, я полагаю, этого будет достаточно.
Увеличение жалоб на работу интернет-магазинов хоть и незначительное, но все же есть. Наиболее популярные проблемы – невозможность оплатить покупку наличными, а также необоснованное повышение цен.