Как проверить надёжность интернет-магазина? Важные советы от МАРТ

Новости Беларуси. Белорусы походам в магазин все чаще стали предпочитать покупки онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсюда и повышенное внимание к работе торговых площадок в сети.

Наряду с удобством приобретения, отмечается и увеличение количества жалоб к работе виртуальных продавцов.

На данный момент в стране официально зарегистрировано более 23 тысяч онлайн-магазинов. На деле же торговых площадок в интернете намного больше, и не все из них работают легально и честно. Поэтому прежде чем оформлять заказ, потребителю нужно внимательно изучить сайт. И в первую очередь проверить, есть ли он в Торговом реестре. Сделать это можно на сайте МАРТ. Далее внимательно изучить страницу магазина.