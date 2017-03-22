Свежий березовый сок уже можно купить в лесных хозяйствах Беларуси

Новости Беларуси. На Минщине планируют заготовить более 3500 тонн березового сока. Это больше, чем в 2016 году.
Натурпродукт уже собирают на юге области.
Среди районов, которые первыми приступили к заготовке, – Стародорожский, Солигорский и Слуцкий. Традиционный весенний напиток уже поступает на переобработку на консервном заводе. А значит, скоро березовый сок нового урожая попасть на прилавки магазинов.
Пока же любой желающий может приобрести его в лесном хозяйстве
– небольшая цена делает натурпродукт доступным для всех, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Василий Коршков, житель Слуцка:
Литров 100-120 заготавливаю на летний сезон. Начнется в деревне работа, жарища, из подвальчика достанем и откроем. Банки закатываем трехлитровые в основном, с лимонкой, с яблочным или с виноградным соком.
Алекандр Жилко, заместитель директора по идеологической работе Слуцкого лесного хозяйства:
Люди проявляют интерес. На сайте нашего лесхоза есть объекты, участки, на которых человек может индивидуально заготовить березовый сок. Людям, которые не хотят утруждать себя заготовкой, а купить готовое, мы даем такую возможность. Приезжают, рассчитываются и получают сок.