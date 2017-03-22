Свежий березовый сок уже можно купить в лесных хозяйствах Беларуси

Новости Беларуси. На Минщине планируют заготовить более 3500 тонн березового сока. Это больше, чем в 2016 году.

Натурпродукт уже собирают на юге области.

Среди районов, которые первыми приступили к заготовке, – Стародорожский, Солигорский и Слуцкий. Традиционный весенний напиток уже поступает на переобработку на консервном заводе. А значит, скоро березовый сок нового урожая попасть на прилавки магазинов.

Пока же любой желающий может приобрести его в лесном хозяйстве

– небольшая цена делает натурпродукт доступным для всех, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.