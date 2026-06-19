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В Беларуси первый укос трав проведен на 85% запланированных площадей

19 июня 2026 10:57
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В Беларуси завершается первый укос трав. Аграрии используют каждый погожий день, чтобы обеспечить животноводство качественной кормовой базой. По данным Минсельхозпрода, первый укос проведен на 85% площадей. Сена уже заготовлено 70 тысяч тонн – это 10% от плана. Сенажа – более 6 миллионов тонн – 44% от запланированного объема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси первый укос трав проведен на 85% запланированных площадей-2

Аграрии Центрального региона положили в закрома свыше полутора миллиона тонн сенажа. В Брестской области заготовили более миллиона 200 тысяч тонн, в Гродненской – свыше миллиона 100 тысяч тонн сенажа.  

В Беларуси первый укос трав проведен на 85% запланированных площадей-4

В общем объеме травяных кормов в Беларуси уже более миллиона 800 тысяч тонн. Это почти пятая часть от плана. Успеху зеленой жатвы способствует надежный фундамент, заложенный еще во время весенних полевых работ. 

# Сельское хозяйство

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