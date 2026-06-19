В Беларуси первый укос трав проведен на 85% запланированных площадей
В Беларуси завершается первый укос трав. Аграрии используют каждый погожий день, чтобы обеспечить животноводство качественной кормовой базой. По данным Минсельхозпрода, первый укос проведен на 85% площадей. Сена уже заготовлено 70 тысяч тонн – это 10% от плана. Сенажа – более 6 миллионов тонн – 44% от запланированного объема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии Центрального региона положили в закрома свыше полутора миллиона тонн сенажа. В Брестской области заготовили более миллиона 200 тысяч тонн, в Гродненской – свыше миллиона 100 тысяч тонн сенажа.
В общем объеме травяных кормов в Беларуси уже более миллиона 800 тысяч тонн. Это почти пятая часть от плана. Успеху зеленой жатвы способствует надежный фундамент, заложенный еще во время весенних полевых работ.