В Беларуси усовершенствуют условия для внешней трудовой миграции. Кого не коснётся новый закон?

Новости Беларуси. Рост числа приезжающих трудовых мигрантов прогнозируют в Беларуси. Только в 2021 году цифра составила 14 тысяч человек. Это граждане 80 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исходя из ситуации, в Беларуси усовершенствуют условия для внешней трудовой миграции. 31 мая депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли изменения в соответствующий закон. Новшества касаются порядка выдачи разрешения на привлечение рабочей силы из-за рубежа, а также условий работы для иностранцев. Притоку трудовых мигрантов способствует и безвиз.