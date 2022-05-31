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В Беларуси усовершенствуют условия для внешней трудовой миграции. Кого не коснётся новый закон?

31 мая 2022 10:54
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Новости Беларуси. Рост числа приезжающих трудовых мигрантов прогнозируют в Беларуси. Только в 2021 году цифра составила 14 тысяч человек. Это граждане 80 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси усовершенствуют условия для внешней трудовой миграции. Кого не коснётся новый закон? -1

Исходя из ситуации, в Беларуси усовершенствуют условия для внешней трудовой миграции. 31 мая депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли изменения в соответствующий закон. Новшества касаются порядка выдачи разрешения на привлечение рабочей силы из-за рубежа, а также условий работы для иностранцев. Притоку трудовых мигрантов способствует и безвиз.  

В Беларуси усовершенствуют условия для внешней трудовой миграции. Кого не коснётся новый закон? -4

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Хочется отметить расширение перечня иностранных граждан, на которых не будет действовать данный закон. Это иностранные граждане, которые пожелали трудиться на территории Беларуси, будучи участниками студенческих отрядов, сезонных сельскохозяйственных работ. Это всевозможные победители и лауреаты международных конкурсов, профессиональные спортсмены, тренеры.  

«Была тенденция утечки». В первом чтении принят законопроект по вопросам защиты персональных данных (тут подробности).  

# Закон # общество # Ольга Петрашова # Фотофакт

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