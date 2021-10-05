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«Это удобно и для людей». Депутаты одобрили проведение в Беларуси единого дня голосования

05 октября 2021 07:23
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Новости Беларуси. В Беларуси будет проходить единый день голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий законопроект 4 октября приняли депутаты Палаты представителей во время открытия осенней сессии.

«Это удобно и для людей». Депутаты одобрили проведение в Беларуси единого дня голосования-1

Единый день голосования предусматривает, что выборы в парламент и местные Советы будут проходить одновременно. Это поможет сократить затраты на подготовку и проведение избирательной кампании. Законопроект также продлевает и полномочия нынешних депутатов до ноября 2023 года. Тогда и состоятся первые объединенные выборы.

«Это удобно и для людей». Депутаты одобрили проведение в Беларуси единого дня голосования-4

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Инициатива эта вызрела посредством проведения диалоговых площадок, обращений в общественные приемные граждан, письменных обращений. И связана с тем, чтобы мы синхронизировали наши электоральные кампании в представительные органы власти и проводили эти выборы в единый день. Это удобно и для людей, чтобы не возникала так называемая электоральная усталость от избирательных кампаний, которые проходят практически каждый год в нашей стране. Ну и, конечно же, это выгодно и для государства с финансовой точки зрения, потому что любая электоральная кампания действительно затратна по своей сути.

«Это удобно и для людей». Депутаты одобрили проведение в Беларуси единого дня голосования-7

В первый день сессии депутаты также поддержали приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии.

# Выборы в Беларуси # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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