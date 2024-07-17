Новые специальности в БГУ пользуются особенным спросом – в вузе завершают приём документов

Большинство белорусских вузов 17 июля завершает прием документов от абитуриентов на обучение за счет бюджета, а также от платников, которые сдают внутренние вступительные испытания. Приемные комиссии планируют работать до последнего абитуриента, но доступ в корпуса учебных заведений прекратится в 18:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За час до этого произойдет последнее обновление таблиц с контрольными цифрами набора. Станет более менее ясна картина с проходными баллами. После этого у поступающих остается минимальное время, чтобы оценить свои силы и успеть переориентироваться на другую специальность, факультет или даже вуз. В Белгосуниверситете план приема на бюджет более 2,5 тысячи человек – это на 405 больше, чем в 2023 году.

София Климкова, абитуриент:

Пробовались в БГУ на биофак, но не получилось. Можно было смотреть по баллам. Решили не рисковать. Я вроде проходила, но впритык. Поэтому решили в Сахарова на медико-биологическое дело.

Дарья Милица, абитуриент:

Буду поступать на биологический факультет на прикладную и фундаментальную биотехнологию. Я считаю, что это очень хороший университет. Тут много возможностей после выпуска, и он входит в один процент лучших университетов всего мира. В БГУ в этом году увеличили набор и открыли новые специальности. На факультете международных отношений будут готовить логистов-международников и конфликтологов. А стать специалистом в области страноведения и переводческой деятельности будет возможно на факультете географии и геоинформатики. К слову, на новые специальности особенный спрос.

Виктор Кочин, заместитель председателя приемной комиссии БГУ:

Очереди носят кумулятивный эффект. С одной стороны, самая очевидная причина – то, что сократилось количество дней на подачу документов. А с другой стороны, на мой взгляд, это проведена работа вузами по привлечению лучших абитуриентов. Нам приятно, что в первый день были очень большие очереди, потому что это значит то, что мы все делаем правильно, к нам люди стремятся и хотят попасть на обучение. Но, к счастью, у нас был план готов, чтобы эти очереди максимально оперативно обслужить, принять документы и постараться все сделать достаточно в краткие сроки.