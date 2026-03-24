В Беларуси при получении взятки задержали главного ветврача птицефабрики

В Беларуси задержан главный ветеринарный врач птицефабрики при получении взятки. Об этом сообщает Комитет государственного контроля. По сообщению ведомства, он участвовал в коррупционной схеме, связанной с выбором поставщика ветеринарных препаратов.

Установлено, что чиновник получил около 8 000 долларов США от лица государственного органа, связанного с коммерческой компанией.

Деньги переводились через посредников. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. У задержанного изъяты наличные деньги и золотые слитки, его имущество арестовано.

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