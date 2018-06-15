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В Беларуси упростили продажу невостребованного госжилья на селе

15 июня 2018 06:43
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Новости Беларуси. В Беларуси упрощается порядок продажи невостребованного в течение полугода госжилья на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси.

В Беларуси упростили продажу невостребованного госжилья на селе-1


Так, госорганы в порядке очереди смогут продавать жилые помещения работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Стоимость должна быть оценочной, но не выше рыночной.

Оплатить такое жилье можно будет в рассрочку до трех лет.

# Недвижимость # общество # Фотофакт

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