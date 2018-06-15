В Беларуси упростили продажу невостребованного госжилья на селе

Новости Беларуси. В Беларуси упрощается порядок продажи невостребованного в течение полугода госжилья на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси.



Так, госорганы в порядке очереди смогут продавать жилые помещения работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Стоимость должна быть оценочной, но не выше рыночной.