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Представители профкомов проверят готовность хозяйств Беларуси к уборочной кампании

15 июня 2018 06:40
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси проверит готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители профкомов проверят готовность хозяйств Беларуси к уборочной кампании-1

Мониторинг начнётся уже 15 июня. Технические инспекторы труда, представители областных и районных профкомов посетят все хозяйства страны. Специалисты проверят, как работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, как организована доставка горячего питания и питьевой воды.

Представители профкомов проверят готовность хозяйств Беларуси к уборочной кампании-4

Обратят внимание и на соблюдение правил охраны труда. Проверки организуют специально за месяц до уборочной, для того, чтобы у предприятий было время исправить все недочёты.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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