Представители профкомов проверят готовность хозяйств Беларуси к уборочной кампании

Мониторинг начнётся уже 15 июня. Технические инспекторы труда, представители областных и районных профкомов посетят все хозяйства страны. Специалисты проверят, как работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, как организована доставка горячего питания и питьевой воды.

Обратят внимание и на соблюдение правил охраны труда. Проверки организуют специально за месяц до уборочной, для того, чтобы у предприятий было время исправить все недочёты.