Что появится вместо заброшенного фонтана на улице Одоевского?

Новости Беларуси. Благоустройство улицы Одоевского: вместо заброшенного фонтана здесь появится цветник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это излюбленное место школьников для катания на роликах и игры в мяч. Однако безопасными такие забавы назвать сложно: площадка вокруг бывшего фонтана выложена плохо закреплённой плиткой. Беспокоит конструкция и сотрудников ЖЭС. На дне чаши скапливается мусор, несмотря на установленные рядом урны. К реконструкции приступят в 2019 году.

Наталья Концевенко:

Фонтан давно не работает, потерял свою эстетику. Буду очень рада, что здесь появится цветник. Будет радовать глаз.