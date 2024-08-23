В Беларуси упрощён порядок отчуждения имущества неплатежеспособных организаций

«А как Лукашенко?» Анте Йозич рассказал, что у него спрашивает Папа Римский по возвращении в Ватикан

Апостольский нунций в Беларуси поделился впечатлениями о Беларуси и рассказал, что у него спрашивает Папа Римский по возвращении в Ватикан.