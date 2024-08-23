В Беларуси упрощён порядок отчуждения имущества неплатежеспособных организаций

В Беларуси упрощен порядок отчуждения имущества неплатежеспособных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси упрощен порядок отчуждения имущества неплатежеспособных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подписал указ, который поможет ускорить вовлечение в хозяйственный оборот капитальных строений, отдельных помещений, объектов незавершенного строительства при переходе к новому собственнику. Указом также определяется механизм финансирования расходов, связанных с передачей таких объектов в государственную собственность.