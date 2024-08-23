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В Беларуси упрощён порядок отчуждения имущества неплатежеспособных организаций

23 августа 2024 15:25
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В Беларуси упрощен порядок отчуждения имущества неплатежеспособных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси упрощён порядок отчуждения имущества неплатежеспособных организаций-2

Президент подписал указ, который поможет ускорить вовлечение в хозяйственный оборот капитальных строений, отдельных помещений, объектов незавершенного строительства при переходе к новому собственнику. Указом также определяется механизм финансирования расходов, связанных с передачей таких объектов в государственную собственность.

# Государственная политика # Александр Лукашенко

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