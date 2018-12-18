«Взмутить среду, поднять со дна идеи»: в Минске организовали «Инновационный шторм»

Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»: Мероприятие направлено на людей, которые, так или иначе, связаны с наукой и техникой. Чтобы придать им стимул заниматься не только исследованиями, но и внедрять их в нашу жизнь. То есть заниматься инновационной деятельностью.

Разработка инновационного оборудования и техники. Активная деятельность на внешних рынках. Поговорили о достижениях и значимых проектах Минского городского технопарка, который выступает соорганизатором на «Инновационном шторме». Подробнее об этом мероприятии рассказал директор организации в программе «Большой город».

Мероприятие включает в себя блоки: будут выступать спикеры – будут рассказывать просто о сложных вещах. Это и новые течения в технике. В общем, будет интересно. И можно будет задавать вопросы. Они будут публику развлекать. Будут делать дискуссии, мини-мозговые штурмы. Планируется, что в мероприятии примет участие Пётр Дудин – достаточно известный у нас в Минске человек, если знаете фирму EnCata. Будет Александр Патутин – один из родоначальников старт-апа «Движение республики».

Как можно стать участником этого мероприятия?

Владимир Давидович:

Надо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Набираете просто «Инновационный шторм», попадаете на сайт и регистрируетесь. Мероприятие начнется в 14.30. Можно зарегистрироваться, и придя на мероприятие. Сейчас зарегистрировано уже около 300 участников. Всё будет проходить на Машерова, 9. Это арт-студия «Корпус». Мероприятие будет продолжаться до позднего вечера.

Мероприятие бесплатное, поэтому ждём всех, кто к нам присоединится.

Какова основная цель проведения «Инновационного шторма»?

Владимир Давидович:

К сожалению, у нас в стране существует очень много разработок, которые, возможно, лежат где-то на полках. А наша задача всю эту среду, так сказать, взмутить, достать эти разработки. Поднять со дна идеи, объединить их с таким драйвером, как люди бизнеса, которые уже успешно построили свои бизнесы. Наверное, они в этих идеях найдут что-то новое для себя и принесут пользу и тем носителям идей, и себе. И не только носителей, мы ждём всех, кто занимается наукой, техникой, кому интересно, кто подвижен, мобилен. Всех ждём к нам в гости.

Похожие площадки ведь уже были. В чем отличие этой?