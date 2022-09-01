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Солигорские терриконы притягивают любителей эффектных фото. Показываем невероятную достопримечательность

01 сентября 2022 09:22
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Новости Беларуси. На сотни метров под землей. В программе «Центральный регион» на СТВ отправимся к центру земли своими глазами увидеть, как работают солигорские горняки. Подземные лабиринты и риски для жизни. Как добывают красное золото? Рекорды и приветы из прошлого.

Солигорские терриконы притягивают любителей эффектных фото. Показываем невероятную достопримечательность-1

Солигорские терриконы притягивают любителей эффектных фото. Показываем невероятную достопримечательность-3

Достопримечательностью стали рукотворные горы – знаменитые солигорские терриконы. Происхождение футуристических пейзажей на самом деле банально. В такие солеотвалы высотой до 160 метров складируются отходы калийного производства. На предприятии мечтают, что когда-нибудь изобретут технологию их переработки.

Солигорские терриконы притягивают любителей эффектных фото. Показываем невероятную достопримечательность-6

Солигорские терриконы притягивают любителей эффектных фото. Показываем невероятную достопримечательность-8

А пока предупреждают многочисленных охотников за колоритными кадрами: место опасное, на склонах есть пустоты и трещины. Так что любоваться инопланетными видами лучше со стороны.

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# Достопримечательности Беларуси # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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