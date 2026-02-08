В Беларуси исчезают люди?! Разоблачаем тренд, который активно качают в соцсетях

Сейчас «темный» тренд в соцсетях [реакцию на поручение пересмотреть режим уличного освещения – прим. ред.] ненадолго выместил другой – тот, что про таинственные исчезновения. И подтекст такой: как в нашей стране, где мы гордимся спокойствием и безопасностью, могут исчезать люди? Несколько недель тему активно качают. Из каких соображений и есть ли основания, задались вопросом в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Последние несколько месяцев социальные сети разрывают посты с ориентировками, просьбами о помощи и надписями «Пропал человек». В Беларуси исчезают люди – громче всего об этом кричат оппозиционные СМИ. У публикаций блогеров, обычных жителей, поисковых отрядов сотни, а то и тысячи комментариев, миллионы просмотров и огромный ажиотаж. Что это? Реальное положение дел или повод поиграть на чувствах людей?

Тут важно обратиться к цифрам. Статистика – вещь упрямая. В Беларуси в 2025-м в органы внутренних дел поступило свыше 6 700 сообщений о безвестном исчезновении граждан. Важный нюанс, нахождение 97 % было установлено. В то же время, согласно данным, обнародованным Международным движением Красного Креста в августе 2025-го, количество пропавших без вести во всем мире за последние 5 лет выросло почти на 70 % и составило около 284 тысяч человек. От мировой практики, к счастью, мы отстаем. И причина тому – грамотная и четкая работа силовых структур.

Сергей Якубель, заместитель начальника УВД Минского облисполкома – начальник криминальной милиции:

За 2025 год всего в органы внутренних дел (в УВД Минской области, в региональные РУВД) было подано порядка 1 300 заявлений по фактам пропажи граждан. Основная масса, это порядка тысячи лиц, была найдена в ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий. И порядка 300 заявлений – лица искались в том числе совместно со следствием. Только 37 человек остались не найдены.

Такой структурированный подход дает результат. Что уж тут говорить, когда в нашей стране нередки случаи раскрытия дел прошлого. Становились известны преступники спустя 30 лет. Секрет прост – высокий профессионализм и современные технологии.

Влада Родовская, корреспондент:

Главные помощники в решении множественных вопросов – камеры. Их встретить можно буквально везде. Они расположены на дорогах, где жилой фонд, в местах массового скопления людей. Сейчас технологии меняются, как меняется и система видеонаблюдения. Некоторые камеры становятся умнее и могут сами фиксировать правонарушения – эра искусственного интеллекта.

В режиме реального времени обстановку контролирует Республиканская система мониторинга общественной безопасности. Сюда попадают все кадры с видеокамер, а их, на минутку, в стране свыше 65 тысяч.

Александр Шестаков, начальник Центра мониторинга общественной безопасности УВД Минского облисполкома:

Данная система позволяет нам эффективно разыскивать людей, находящихся в розыске. Сотрудники милиции лишь используют в помощь эти видеокамеры. Это не основное средство в раскрытии преступлений либо в поиске лиц. Оно лишь помогает (и дополняет в комплексе) сотруднику милиции установить какое-то происшествие и, соответственно, установить, что с этим человеком случилось.

Так почему же все-таки люди пропадают? Все зависит от многих факторов, в том числе и времени года. Лето – время тихой охоты, а значит, высокий риск потеряться в лесу. Зима – тонкий лед. Еще частый кейс – человек уезжает на заработки за границу, а после связь с родными прерывается, и его признают без вести пропавшим. Каждый случай расследуется индивидуально, и помогают силовым структурам поисково-спасательные отряды. Самый известный белорусский – «Ангел». В год к ним поступает около 500 обращений.

Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Если сейчас поступает заявка, что необходимо где-то на пересеченной местности, в лесном массиве искать человека и есть угроза жизни и его здоровью, то не более чем 2 часа дается поисковой группе на выбытие непосредственно к месту. То есть это уже скомплектованное оборудование, это контроль его заряда, исправности, технического оснащения. Это уже отработанные алгоритмы, и созданы группы подготовленных специалистов, которые призываются.

Повышенный интерес к таким историям, как объясняют психологи, – вполне обычная практика. Бурно обсуждаешь происходящие события и, как следствие, переживаешь их проще. Тревожность снижается. Но как объяснить феномен, когда на совсем обыденной истории с пропажей вдруг начинают строить теории о серийных маньяках, страшных зверствах и преступлениях? Оказывается, что даже этому есть научное объяснение.