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В Беларуси стартует акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!»

08 ноября 2023 07:12
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Новости Беларуси. Не прожигать свою жизнь призывают спасатели. С целью напомнить, что курение в постели – основная причина пожаров в нашей стране, спасатели организуют республиканскую информационно-пропагандистскую кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартует акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!»-1

С 8 по 28 ноября они отправятся на предприятия и в учебные заведения, места массового пребывания людей, чтобы рассказать, как избежать гибели от неосторожного обращения с огнем при курении.

В Беларуси стартует акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!»-4

Работники МЧС проведут интерактивную беседу с участниками акции, покажут фильм «Жертвы пагубной привычки», а также видеоролики о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Все желающие смогут отказаться от курения и поменять сигареты на ценные призы и подарки.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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