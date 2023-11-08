В Беларуси стартует акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!»

Новости Беларуси. Не прожигать свою жизнь призывают спасатели. С целью напомнить, что курение в постели – основная причина пожаров в нашей стране, спасатели организуют республиканскую информационно-пропагандистскую кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 8 по 28 ноября они отправятся на предприятия и в учебные заведения, места массового пребывания людей, чтобы рассказать, как избежать гибели от неосторожного обращения с огнем при курении.