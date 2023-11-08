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В выходные в Минской области выявили около 30 нетрезвых водителей

08 ноября 2023 06:24
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Новости Беларуси. Работа сотрудников Госавтоинспекции была усилена в праздничные дни. Только за два выходных в Минской области выявлено около 30 нетрезвых водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выходные в Минской области выявили около 30 нетрезвых водителей-1

Нарушения зафиксированы во время профилактических мероприятий. Контроль усилили вблизи увеселительных заведений, объектов торговли и мест массового отдыха.

В выходные в Минской области выявили около 30 нетрезвых водителей-4

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска:
Если вы употребили спиртное, следует продумать свою дорогу домой и воспользоваться услугой такси или общественного транспорта либо остаться с ночлегом. Не следует рисковать собственной безопасностью.

В выходные в Минской области выявили около 30 нетрезвых водителей-7

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными с проблемой пьянства на дороге, своевременно сообщать на линию 102 о нетрезвых водителях и пешеходах, чтобы обезопасить себя и своих близких.

В выходные в Минской области выявили около 30 нетрезвых водителей-10

В Госавтоинспекции напоминают: алкоголь – главный враг безопасности дорожного движения и причина нелепой гибели людей. Под его действием притупляется чувство самосохранения, водитель не замечает опасность и перестает контролировать свои поступки.

# ГАИ # общество # Любовь Трепашко # Денис Ливанович # Фотофакт

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