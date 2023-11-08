В выходные в Минской области выявили около 30 нетрезвых водителей

Новости Беларуси. Работа сотрудников Госавтоинспекции была усилена в праздничные дни. Только за два выходных в Минской области выявлено около 30 нетрезвых водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушения зафиксированы во время профилактических мероприятий. Контроль усилили вблизи увеселительных заведений, объектов торговли и мест массового отдыха.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска:

Если вы употребили спиртное, следует продумать свою дорогу домой и воспользоваться услугой такси или общественного транспорта либо остаться с ночлегом. Не следует рисковать собственной безопасностью.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными с проблемой пьянства на дороге, своевременно сообщать на линию 102 о нетрезвых водителях и пешеходах, чтобы обезопасить себя и своих близких.