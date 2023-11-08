Гомельчанин из старой одежды создает настоящие дизайнерские вещи

Новости Беларуси. Гомельчанин создает коллекции одежды из старых вещей. С ними дизайнер покоряет подиумы не только в Беларуси, но и в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неактуальный жакет, который десяток лет пылился без дела, начинает новую жизнь. Его элементы мастер использовал сразу в нескольких моделях одежды. Образ дополняют яркие нашивки и принты. Дизайнер держится на пике модной волны: вторичное использование вещей набирает обороты во всем мире.

Сергей Курохтин, дизайнер:

Мы, дизайнеры, на своих местах локальных что можем? Можем свою старую одежду перерабатывать, своих друзей, родственников, где-то в секонд-хендах ее находить. И само осознание, что ты хоть капельку какую-то вкладываешь в защиту окружающей среды, все равно греет.