В Беларуси стартовало централизованное тестирование 2014

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал основной этап вступительной кампании — централизованное тестирование. Утром 14 июня абитуриенты держали экзамен по белорусскому языку. Свои знания проверили свыше 26 тысяч человек. Однако по числу заявок этот предмет оказался лишь на четвертом месте.

На первом, как и в 2013 году, русский язык: сдавать его планируют почти 80 тысяч абитуриентов, затем идет математика и физика. Завершится тестирование — 28 июня. Последний предмет, который предстоит сдать абитуриентам — география, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тот, кто пропустит экзамен по уважительной причине и подтвердит это документально, сможет воспользоваться резервным днем. Второй шанс будет предоставлен 5 июля

Михаил Смоляков, абитуриент:

Я выбрал белорусский язык, математику. Волнуюсь, естественно. Погода немного подводит. Всем хочу пожелать, чтобы сдали ЦТ и успехов.



Юрий Затора, начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы и государственных органов Комитета Государственного контроля Гомельской области:

Все аудитории проверены, обследованы. Замечаний никаких нет. На ЦТ в аудитории запрещается проносить и использовать любые предметы, кроме пропуска, документа, удостоверяющего личность и ручки.