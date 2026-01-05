Всё наше, подтверждающее тупик ЕС и потерю будущего, воспринимается Европой как угроза – Муковозчик

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Это новогоднее видео завирусилось в европейском сегменте популярной соцсети. Андрей Николаевич, чего в такой реакции больше, восхищения или опасений?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

После запуска первого искусственного спутника Земли, советского спутника, а потом и полета первого человека в космос, нашего человека, – после всего этого, думаю, Европа стала меньше удивляться и гораздо больше опасаться.

Ведь если прав Дональд Трамп и Европа идет к исчезновению своей цивилизации, то понятно, что все лучшее будет восприниматься европейцами враждебно. Наша лучшая природа, наша лучшая экология, наши лучшие продукты, лучшие социальные стандарты, лучший порядок и лучшая безопасность, лучшие машины и лучшее государство.

Все наше, подтверждающее тамошний тупик и потерю будущего, воспринимается Европой как угроза. Вот они и мечутся, мол, нападет Россия, нападет Беларусь. Причем больше всех мечутся именно те, которые никому не интересны как страны, а только как прикордонные территории.