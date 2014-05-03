В Беларуси стартовала акция БРСМ в преддверии Дня Победы

Новости Беларуси. Подвиг, о котором нужно помнить. «Спасибо за победу» в адрес участников войны 3 мая прозвучало от молодого поколения. Традиционная акция БРСМ стартовала с возложения цветов и минуты молчания.

Ближайшие дни юные белорусы будут поздравлять ветеранов, навещать захоронения и места подвигов, оказывать помощь участникам войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники акции:

Мы должны чтить память ветеранов, то, что они сражались за что, чтобы у нас было ясное небо над головой, чтобы у нас не было войн, а был мир на земле.

Благодаря им мы сейчас ходим по независимой земле. Учимся, трудимся на счастливой, чистой, белой земле.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Когда молодой человек или ребенок из школы идет и сам благоустраивает место, где воевали наши деты, где воевали наши прадеды, наверное, это останется гораздо более серьезным в памяти, чем просто прочитанное в книжках.

У нас будет передвижной автобус. Мы совместно с советом ветеранов придумали эту идею, инициативу. Как она будет проходить, каким образом, это в ближайшее время расскажем, покажем. Надеюсь, это будет ярким, интересным проектом.

В дни празднования великой Победы по традиции в Минске можно посмотреть на раритеты мирового автопрома и окунуться в атмосферу старины. От монумента Победы по улицам города 3 мая проехала колонна ретро-автомобилей.

Каждый год на международный слет приезжают новые экипажи, в том числе и из соседних стран. Завершится пробег на Линии Сталина.