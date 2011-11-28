В Беларуси стартовал масштабный мониторинг работы госорганов с обращениями граждан. Какие проблемы волнуют белорусов?

Новости Беларуси. В регионы направились первые рабочие группы. В течение недели они будут встречаться с населением, общаться с сотрудниками на предприятиях, а также проверят, как решены проблемы, уже поднятые во время предыдущих подобных встреч.

Масштабная выездная приемная развернулась в Минске в Ленинском райисполкоме. С 10 утра представители Администрации Президента вели прием сразу в трех кабинетах. И, готовясь увидеть очереди, мы слегка были удивлены – у приемных собралось всего несколько человек. Причем с проблемами однотипными: по работе здравоохранения, садовых товариществ, деятельности судов, прокуратуры и милиции. Но большая часть вопросов касалась выделения земельных участков и сроков возведения жилья.

В Столбцовском райисполкоме в житейские проблемы вникал госсекретарь Совета Безопасности.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Оставьте нам документы, я разберусь, посмотрю. Или своих людей пришлю, а они посмотрят, или поручу генеральному прокурору.

В Могилевской области с проблемами на местах разбирался заместитель председателя Комитета госконтроля. Также заметил, что если раньше в жалобах больше фигурировала сфера ЖКХ, сегодня – строительство.

Александр Агеев, заместитель председателя Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Работа ведется. Но оперативна ли эта работа в интересах людей, которые хотят получить жилье, своевременно возвести дом? По информации людей, затяжка по этим процессам идет. Поэтому мы должны проверить.

Как работают чиновники с людскими проблемами впервые масштабно проверили в мае прошлого года. Поводом стали тревожные цифры, полученные Администрацией Президента: 80% вопросов, которые люди адресовали чуть ли не лично Александру Лукашенко, могли спокойно решиться на местах. Именно тогда Президент поручил разобраться и наказать виновных. Многие чиновники в итоге получили предупреждения, а некоторые и вовсе лишились должностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот уже в четвертый раз мониторинг призван выявить наболевшие вопросы.

Станислав Буко, начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы хотим посмотреть, прежде всего, не только организацию работы с обращениями граждан органов власти: как они работают, какие проблемы есть у людей, как разрешаются эти проблемы. Мы хотим посмотреть, как выполняются поручения главы государства, чтобы все выезжали непосредственно в трудовые коллективы, регионы.



В течение всей недели чиновники высокого ранга будут работать в регионах.

29 ноября свои вопросы можно будет задать сразу в пяти областях страны. В Могилевской области – в Быховском районе, в Гродненской – в Лидском. Приемы пройдут также в Минской области в Мяделе. На Гомельщине – в Мозыре, Жлобине и Рогачёве, а также в Житковичской районе. В Брестской области – в районе Березовском.