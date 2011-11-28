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В Институте журналистики БГУ открыли аудиторию в честь известного педагога и ученого-философа Ефросиньи Бондаревой

28 ноября 2011 14:25
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Новости беларуси, Минск. Ее по праву можно назвать основателем белорусской кинокритики. Также она стояла у истоков современной школы журналистики.

Бондарева пришла на факультет сразу после войны и проработала там более 60 лет. Её перу принадлежат более 16 книг и монографий. С благодарностью её вспоминают и студенты, и преподаватели.

Людмила Саенкова, заведующая кафедрой литературно- художественной критики Института журналистики БГУ:
Она была очень востребована как пишущий критик. И для нее это было принципиально важно. Чтобы критика была безостановочным процессом, чтобы не было перерыва. Поэтому она сама это воспитывала в студентах такую готовность к тому, чтобы всегда представлять кино в разных формах.

Наталья Лысова, декан историко-филологического факультета Полоцкого государственного университета:
Кроме того, что я закончила журфак — я еще закончила с помощью Ефросиньи Леонидовны самостоятельно курс истории кино. Столько я посмотрела, благодаря ей, и столько я узнала о кино, что это было как второе образование.

# общество # Образование

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