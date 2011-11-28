Лукашенко назначил руководящий состав Следственного комитета

Глава государства назначил трёх заместителей председателя Следственного комитета Республики Беларусь. Ими стали Сергей Буйновский, Валериий Гайдучёнок и Валентин Шаев.

Александр Рахманов получил должность начальника управления Следственного комитета по Брестской области, по Витебской начальником управления комитета стал Владимир Шалухин, Иосиф Леонко назначен начальником управления Следственного комитета Республики по Гродненской области. По Минской области — Егор Синяк. Алексей Волков возглавит управление по городу Минску.

Кандидатуры на должности начальников управления комитетов в Могилевской и Гомельской областях будут представлены в течении двух недель. Об этом главе государства сообщил председатель Следственного комитета Валерий Вакульчик.

Обращаясь к присутствующим президент подчеркнул, что от Следственного комитета ждет независимой работы и честного подхода к рассмотрению каждого дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Нам нужен независимый, подчиненный только закону Следственный комитет. Проблемы в нашей стране были, есть и будут, и все проблемы, тяжелые моменты население в состоянии переварить, пережить и простить, если мы где-то ошиблись. Но никогда человек не простит нарушения его прав и если мы, не дай Бог, сломаем судьбу человека. У человека навсегда в сердце или в жизни останется несправедливое со стороны государства — а в данном случае государство это вы, следователи, несправедливое отношение в плане расследования тех или иных правонарушений и, как следствие, несправедливый судебный приговор. Вот это у человека останется навсегда. Надо максимально избежать подобных случаев. А лучше, чтобы их не было вообще.

Александр Лукашенко предупредил о том, что в Следственном комитете не должно быть каких-то внеслужебных отношений. А в работе структуры — никакой политики.

Александр Лукашенко:

Никаких здесь взаимоотношений: я друг, ты друг, давай решим вопрос, — так быть не должно. Я вас убедительно прошу: не обижайте людей! Но вор должен сидеть в тюрьме. Преступник, правонарушитель обязан понести ответственность по всей строгости закона. Если этого не будет — ждите увеличения преступлений. Наказание должно быть неотвратимым, но честным и справедливым.

В вашей работе не должно быть никакой политики. Настольная книга для вас — закон. Чтобы заниматься политикой, есть государственные служащие и политические структуры. Ваше дело — закон и ответственность по закону.