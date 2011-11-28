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Мониторинг работы власти с обращениями граждан: больше всего вопросов по жилищному строительству

28 ноября 2011 11:45
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В Беларуси по поручению президента начался масштабный мониторинг работы госорганов с обращениями граждан. Сегодня в регионы направились первые рабочие группы.

В течение недели они проведут приемы по личным вопросам, встретятся с населением на предприятиях, а также проверят, как решены проблемы, уже поднятые на предыдущих мониторингах. Это уже четвертая масштабная проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего сформировано 7 межведомственных групп. Одной из них, в столице руководит Глава президентской Администрации Владимир Макей. Встречи с людьми проведут и помощники президента – главные инспекторы по областям и Минску. Все поступившие устные и письменные обращения будут взяты на контроль.

Станислав Буко, начальник Главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Республики Беларусь:
Мы хотим посмотреть прежде всего не только организацию работы с обращениями граждан органов власти: как они работают, какие проблемы есть у людей, как разрешаются эти проблемы.
Больше всего граждане обращаются по вопросам жилищного строительства, когда затягивается стройка, не выполняются заключённые договора. А также по вопросам выделения льготных кредитов. Есть и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, много вопросов связано с землёй.

# общество

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