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В Беларуси срок приема документов в вузы сельскохозяйственного профиля продлен до 31 июля

29 июля 2013 10:52
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Новости Беларуси. В Беларуси продлен срок приема документов в вузы сельскохозяйственного профиля. Соответствующий указ подписал Президент. Документы у абитуриентов будут принимать вплоть до 31 июля. Это не касается экономических и юридических специальностей.

По словам специалистов, это вынужденная мера. Причина: недобор на специальности сельскохозяйственного профиля.

Иван Шило, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета:
Указ позволяет тем ребятам, которые не прошли по конкурсу на другие специальности, специальности других вузов, которые еще не определились, они имеют возможность подать документы и быть зачисленными на бюджет в аграрные вузы.

К слову, сейчас в вузах продолжается набор на заочную и вечернюю форму обучения. Документы можно будет подать по 2 августа. А на условиях оплаты - по 4 августа.

Напоминаем, что приемные комиссии информируют абитуриентов на своих интернет-ресурсах каждые три часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование # Вступительная кампания

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