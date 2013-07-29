В Беларуси срок приема документов в вузы сельскохозяйственного профиля продлен до 31 июля

Новости Беларуси. В Беларуси продлен срок приема документов в вузы сельскохозяйственного профиля. Соответствующий указ подписал Президент. Документы у абитуриентов будут принимать вплоть до 31 июля. Это не касается экономических и юридических специальностей.

По словам специалистов, это вынужденная мера. Причина: недобор на специальности сельскохозяйственного профиля.

Иван Шило, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета:

Указ позволяет тем ребятам, которые не прошли по конкурсу на другие специальности, специальности других вузов, которые еще не определились, они имеют возможность подать документы и быть зачисленными на бюджет в аграрные вузы.

К слову, сейчас в вузах продолжается набор на заочную и вечернюю форму обучения. Документы можно будет подать по 2 августа. А на условиях оплаты - по 4 августа.

Напоминаем, что приемные комиссии информируют абитуриентов на своих интернет-ресурсах каждые три часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.