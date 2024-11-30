Строим и делаем под ключ. Что может предложить Беларусь зарубежным партнёрам?

В Пакистан готовы отправиться обещанные белорусские тракторы. Такой информацией поделился МТЗ, и это первые ласточки. По итогам визита договорились, что в следующем году мы поставим в Пакистан больше 2,5 тысячи тракторов. Обсуждали и вопросы организации сборочного производства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вообще, в таких делах важно не тянуть резину, а быстро переключать скорости и достигать максимального темпа в реализации договоренностей. На это наш Президент всегда нацеливает пул ответственных специалистов. Глава государства, как локомотив, прокладывает путь, ну а дальше – подтягивайтесь. Ведь белорусов никто нигде не ждет. Конкуренция в мире высокая, и она будет только усиливаться. Как Беларусь перекроила свою экспортную карту, результатами поделиться Полина Королева.

В международной практике визиты глав государств – это всегда серьезная координата в системе двусторонних отношений. Как минимум потому, что предшествует встречам на высшем уровне капитальная работа по всем фронтам.

Андрей Русакович, профессор кафедры евразийских исследований БГУ:

Анализируется состояние двусторонних отношений, то есть политическое сотрудничество, торгово-экономическое, уровень двусторонних инвестиций.

Узбекистан не против покупать. В ходе визита Александра Лукашенко, который на старте назвали историческим, лидеры задали ориентир – товарооборот в 1 миллиард долларов в ближайшие полтора года. Задача выполнима, но в том случае, если рассматривать Узбекистан не только в качестве рынка сбыта. В стране серьезный запрос на создание новых рабочих мест. Потому в приоритете совместные производства.

Такие уже есть в легкой промышленности, в процессе реализации комплекса по производству хлопкового сырья. Не отстает и отрасль по переработке мяса птицы. К 2027 году предприятие будет производить 75 тысяч тонн в год. Новые рабочие места создают и в фермерских краях. Ферганская долина полностью засажена белорусскими сортами голубики. Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

В технопарке в настоящий момент осуществляется строительство совместного белорусско-узбекского предприятия по производству кабельной продукции. Вопрос № 1. Узбекистан обладает сырьем, мы готовы поставить свои технологические ресурсы, людские. И уже выпускаемая на совместном предприятии продукция, в которой мы очень нуждаемся, будет экспортироваться в Беларусь.

Интенсивно развивается и сотрудничество в сфере образования: действует более 500 межвузовских договоренностей. 50 из них заключили в этом году, аккурат после контакта лидеров.

Отдельная тема – обмен опытом в сфере здравоохранения, приоритетный – профиль, связанный с оказанием помощи новорожденным. За последние 10 лет в Узбекистане увеличилась младенческая смертность. В 2013 году показатель был порядка 6,5 тысячи, в 2023-м – превысил 8 тысяч.

Мурод Бобокулов, многопрофильный врач детской областной больницы города Навои (Узбекистан):

Население растет, не хватает кадров, именно реаниматологов, хирургов, педиатров. Обеспечение 70-80 %, оснащение есть: аппаратура, лекарства. У нас страдает скрининг, а здесь это высококачественно.