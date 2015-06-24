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Одобрены изменения в закон «О госсимволах Беларуси»: национальный флаг теперь можно вывешивать на частные дома

24 июня 2015 08:11
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Новости Беларуси. Семейное торжество под белорусским флагом. Государство поддержит желание белорусов вывешивать национальный флаг на частных домах. Причем делать это можно будет не только на государственные, но и на семейные праздники.

В тоже время, в нашей республике флаг другой страны не должен устанавливаться выше белорусского. Такие изменения в проект закона «О госсимволах Беларуси» одобрили сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Бодак, заместитель министра юстиции Республики Беларусь:
Одобрено было Советом Республики то, что государственный флаг вывешивается в помещении, где происходит награждение государственными наградами Республики Беларусь, в помещениях с участием президента Республики Беларусь. Кроме того, государственный флаг вывешивается на зданиях в момент начала и окончания учебного года. 

# общество # Герб и флаг Беларуси # Алла Бодак

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