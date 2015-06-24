Одобрены изменения в закон «О госсимволах Беларуси»: национальный флаг теперь можно вывешивать на частные дома

Новости Беларуси. Семейное торжество под белорусским флагом. Государство поддержит желание белорусов вывешивать национальный флаг на частных домах. Причем делать это можно будет не только на государственные, но и на семейные праздники.

В тоже время, в нашей республике флаг другой страны не должен устанавливаться выше белорусского. Такие изменения в проект закона «О госсимволах Беларуси» одобрили сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Бодак, заместитель министра юстиции Республики Беларусь:

Одобрено было Советом Республики то, что государственный флаг вывешивается в помещении, где происходит награждение государственными наградами Республики Беларусь, в помещениях с участием президента Республики Беларусь. Кроме того, государственный флаг вывешивается на зданиях в момент начала и окончания учебного года.