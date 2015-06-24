Рыба с головой черепахи шокировала рыбаков Поморья (фото)

Новости России. Такой улов стал для рыбаков не столько сюрпризом, сколько настоящим шоком. Мужчины долго рассматривали улов и с негодованием задавали один и тот же вопрос: «не померещилось ли?»

Голова как у бронтозавра, большие колючие иголки и окаменелая чешуя, а рот – присоска, как у стерляди.

Так описывает рыбу местный новостной портал.



29.ru, новостной портал:

Улов с головой как у черепахи рыбакам попался в районе паромной переправы Березник–Осиново (Виноградовский район). В Интернете подобных экземпляров нет. Сходные черты наблюдаются у таких рыб, как морской заяц и морской черт.

Журналисты местных изданий напоминают, что прошлым летом поморским рыбакам попался еще один необычный улов: рыба с человеческими зубами.

Несколько лет назад мы рассказывали о странном животном, которого обнаружили под Бруклинским мостом в Нью-Йорке.

«Манхэттенский монстр», как прозвали его в США, выглядит как нечто среднее между собакой, свиньёй и болотным грызуном. У него нет шерсти, зато, как у человека, есть 5 пальцев. Снимок сделала фотограф-любитель на камеру мобильного телефона, а затем обратилась к городским властям.